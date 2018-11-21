Как в Магнитогорске реагируют на слухи о трагедии

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2 января, среда  |  Последнее обновление — 20:58  |  vz.ru
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Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от ТрампаФото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылает и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?  Подробности...
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По каким правилам будут играть мировые политики в 2019 году

Европе предрекают если уж не полный закат, то уж точно крах нынешнего формата ЕСФото: Alexandros Avramidis/Reuters
2019 год будет годом вызовов. От неприятностей не застрахованы ни Евросоюз, ни всесильная Америка, ни вечно бедовый Ближний Восток. К сожалению, не застрахована от них и наша страна. Правила игры в мире продолжают быстро меняться, и России надо успевать «играть на опережение», чтобы не остаться на обочине. Какие из предстоящих вызовов окажутся самыми неприятными для России? Подробности...
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Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившая перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
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Кто и как отбирал Прибалтику у России

Сто лет спустя прибалтийские республики широко отметили юбилей своей независимости, но о реальных причинах ее приобретения предпочитают не вспоминатьФото: Ints Kalnins/Reuters
В прошедшем году в странах Прибалтики широко проходили пышные мероприятия, посвященные столетию их государственности. Однако на самом деле появление в 1918 году независимых Эстонии, Литвы и Латвии стало в значительной степени результатом двух конкурирующих проектов по отрыву данного региона от России. Как именно это происходило? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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У немцев украли Новый год и Рождество

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На улицах немецких городов рождественские ярмарки огорожены бетонными надолбами, как в войну. На входе стоят полицейские, а огни ярмарок гаснут рано вечером, дабы не раздражать новоприбывших своим слишком христианским видом. Подробности...
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Почему советское кино продолжает жить после гибели СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
Разумно скорбеть о Советском Союзе как о системе, где какие-то вещи умели делать хорошо. К таковым подавляющим большинством голосов относят советское кино. Ничего хорошего о нем не имеют сказать совсем уж уникумы, разве что крайние снобы Подробности...
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Наш Дед Мороз не по зубам боевым феминисткам

Егор Холмогоров, Публицист
Видал я этих Санта-Клаусов, «лезущих» по стене к окошку детской спальни. Выглядели они то ли как повешенные, то ли как персонажи стивенкинговских ужасов. Наш Дед Мороз живой и материализующийся, как правило, через папу. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Как в Магнитогорске реагируют на слухи о трагедии

             2 января 2019, 19:09
          Фото: Илья Московец/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          «Когда пара СМИ написала, что это был теракт, конечно, всем стало еще страшнее: ситуация и так нервная. Но вскоре стали вспоминать подобные события, которые были в Кемерово с «Зимней вишней», и стали говорить так: «Ребят, давайте, не поддаваться на провокации и вбросы», – рассказала газете ВЗГЛЯД о настроениях, царящих среди жителей Магнитогорска, их землячка и челябинской редактор Ura.ru Альбина Золотухина.

          «Все произошло в центре города перед праздниками. Первая реакция у жителей была – полный шок, вторая – полное сочувствие. В первые же часы стали нести теплые вещи людям, которые выскочили, в чем могли, предлагать помощь. Буквально за сутки собрали в несколько раз больше, чем требуется, людей даже просят больше не приносить. В соцсетях сразу стали появляться сообщения: «У меня пустая квартира, могу пустить семью». Владельцы гостиниц предложили поселиться у них», – описывает ситуацию журналист Ura.ru Альбина Золотухина.  

          «Естественно, мы всем миром радовались, когда достали мальчика из-под завалов», – добавляет она.

          Настоящим чудом назвали спасатели обнаружение под завалами живым 11-месячного ребенка на следующий день после трагедии. Младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. Голос ребенка услышал один из спасателей, когда отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины.

          Однако обстановка в городе в целом нервная. Целая серия фейковых вбросов о том, что это был не взрыв газа, а теракт, и имеется связь с загоревшейся маршруткой, только подливала масла огонь.

          Следователи официально заявляют, что машина не имеет отношения к ЧП в многоквартирном доме, машина загорелась из-за неисправности. Однако слухи подогревались, например, тем, что история с маршруткой произошла на том же проспекте Карла Маркса, где и обвалился дом. Однако это легко объясняется.

          «Просто проспект Карла Маркса – самый центральный в Магнитогорске, – объясняет Золотухина. – Он длинный, начинается от вокзала и тянется вдоль реки Урал к самому концу города вплоть до границы с Башкирией. Это самая большая улица».

          В соцсетях стало появляться видео с горящей маршруткой, на котором слышны хлопки. «Многие решили, что это выстрелы. На видео было видно, как рядом остановилась оперативная машина, и якобы туда бросились люди с автоматами. Однако машина могла действительно взорваться из-за неисправности. Это произошло в самом центре города практически напротив здания городской администрации, и, вероятно, там дежурили оперативные машины, которые и бросились на помощь», – говорит Золотухина.

          Потом, по ее словам, появились очередные слухи, что к паре домов стали стягивать оцепление, людей то ли эвакуировали, то ли нет. Но было ли это на самом деле? Официальных подтверждений этому нет.

          Когда утром не открылось два крупных торговых центра «Континенталь» и «Гостинный двор», тут же появились слухи, что это не просто так, что ТЦ минируют. Хотя владельцы местных ТЦ объяснили, что решили отменить запланированные праздничные мероприятия и закрыться в день траура.

          «Естественно, на этих слухах все стали волноваться еще больше. После этого любой сигнал сирены под окнами стал вызывать беспокойство: что случилось, куда поехали. А там может быть мусор загорелся или еще что-то подобное», – говорит Золотухина.

          «Но вскоре стали вспоминать подобные события, которые были в Кемерово с «Зимней вишней», и стали говорить так: «Ребят, давайте, не поддаваться на провокации и вбросы. Во «ВКонтакте» много групп, в которых сидят жители Магнитогорска.

          И тому, кто набрасывает, что это теракт, начинают отвечать: «Прекрати. Хватит». Администраторы групп в соцсетях стали активно банить тех, кто вбрасывает, и удалять левые или фейковые аккаунты. Так и пережили эти дни», –

          рассказывает Золотухина.

          «Когда на уровне СК было заявлено, что все эти события не связаны между собой, что взрыв не был терактом, так как не найдены следы гексогена, народ начал успокаиваться», – рассказывает Золотухина.

          «Если бы речь шла о теракте, то оперативный штаб, который сейчас работает, не был бы так открыт. А там фактический любой может прийти и принести гуманитарную помощь, например», – добавляет собеседница.

          Некоторые посчитали, что если был просто взрыв газа, то в Магнитогорск не приехало бы такой толпы следователей, представителей прокуратуры и московской ФСБ. «Но посмотрите, что такая же ситуация была в 2012 году, когда обрушился дом в Астрахани. Тогда также приезжал Путин, тогда были такие же бригады следователей и т.д.», – замечает Золотухина.

          Спасатели работают под постоянной угрозой обрушения
          Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске не обнаружено, заявил СК РФ на фоне ряда вбросов о «теракте» в украинских СМИ и соцсетях.

          В марте, когда произошел пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, в соцсетях и анонимных Telegram-каналах и WhatsApp-чатах в течение некоторого времени распространялись  сообщения о «сотнях погибших», которыми якобы были заполнены медучреждения. После СМИ составили список популярных блогеров, сеявших панику и использовавших трагедию для увеличения числа своих подписчиков.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных «фальшивых новостях» 2018 года.


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