Как в Магнитогорске реагируют на слухи о трагедии

«Когда пара СМИ написала, что это был теракт, конечно, всем стало еще страшнее: ситуация и так нервная. Но вскоре стали вспоминать подобные события, которые были в Кемерово с «Зимней вишней», и стали говорить так: «Ребят, давайте, не поддаваться на провокации и вбросы», – рассказала газете ВЗГЛЯД о настроениях, царящих среди жителей Магнитогорска, их землячка и челябинской редактор Ura.ru Альбина Золотухина.

«Все произошло в центре города перед праздниками. Первая реакция у жителей была – полный шок, вторая – полное сочувствие. В первые же часы стали нести теплые вещи людям, которые выскочили, в чем могли, предлагать помощь. Буквально за сутки собрали в несколько раз больше, чем требуется, людей даже просят больше не приносить. В соцсетях сразу стали появляться сообщения: «У меня пустая квартира, могу пустить семью». Владельцы гостиниц предложили поселиться у них», – описывает ситуацию журналист Ura.ru Альбина Золотухина.

«Естественно, мы всем миром радовались, когда достали мальчика из-под завалов», – добавляет она.

Настоящим чудом назвали спасатели обнаружение под завалами живым 11-месячного ребенка на следующий день после трагедии. Младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан. Голос ребенка услышал один из спасателей, когда отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины.

Однако обстановка в городе в целом нервная. Целая серия фейковых вбросов о том, что это был не взрыв газа, а теракт, и имеется связь с загоревшейся маршруткой, только подливала масла огонь.

Следователи официально заявляют, что машина не имеет отношения к ЧП в многоквартирном доме, машина загорелась из-за неисправности. Однако слухи подогревались, например, тем, что история с маршруткой произошла на том же проспекте Карла Маркса, где и обвалился дом. Однако это легко объясняется.

«Просто проспект Карла Маркса – самый центральный в Магнитогорске, – объясняет Золотухина. – Он длинный, начинается от вокзала и тянется вдоль реки Урал к самому концу города вплоть до границы с Башкирией. Это самая большая улица».

В соцсетях стало появляться видео с горящей маршруткой, на котором слышны хлопки. «Многие решили, что это выстрелы. На видео было видно, как рядом остановилась оперативная машина, и якобы туда бросились люди с автоматами. Однако машина могла действительно взорваться из-за неисправности. Это произошло в самом центре города практически напротив здания городской администрации, и, вероятно, там дежурили оперативные машины, которые и бросились на помощь», – говорит Золотухина.

Потом, по ее словам, появились очередные слухи, что к паре домов стали стягивать оцепление, людей то ли эвакуировали, то ли нет. Но было ли это на самом деле? Официальных подтверждений этому нет.

Когда утром не открылось два крупных торговых центра «Континенталь» и «Гостинный двор», тут же появились слухи, что это не просто так, что ТЦ минируют. Хотя владельцы местных ТЦ объяснили, что решили отменить запланированные праздничные мероприятия и закрыться в день траура.

«Естественно, на этих слухах все стали волноваться еще больше. После этого любой сигнал сирены под окнами стал вызывать беспокойство: что случилось, куда поехали. А там может быть мусор загорелся или еще что-то подобное», – говорит Золотухина.

«Но вскоре стали вспоминать подобные события, которые были в Кемерово с «Зимней вишней», и стали говорить так: «Ребят, давайте, не поддаваться на провокации и вбросы. Во «ВКонтакте» много групп, в которых сидят жители Магнитогорска.

И тому, кто набрасывает, что это теракт, начинают отвечать: «Прекрати. Хватит». Администраторы групп в соцсетях стали активно банить тех, кто вбрасывает, и удалять левые или фейковые аккаунты. Так и пережили эти дни», –

рассказывает Золотухина.

«Когда на уровне СК было заявлено, что все эти события не связаны между собой, что взрыв не был терактом, так как не найдены следы гексогена, народ начал успокаиваться», – рассказывает Золотухина.

«Если бы речь шла о теракте, то оперативный штаб, который сейчас работает, не был бы так открыт. А там фактический любой может прийти и принести гуманитарную помощь, например», – добавляет собеседница.

Некоторые посчитали, что если был просто взрыв газа, то в Магнитогорск не приехало бы такой толпы следователей, представителей прокуратуры и московской ФСБ. «Но посмотрите, что такая же ситуация была в 2012 году, когда обрушился дом в Астрахани. Тогда также приезжал Путин, тогда были такие же бригады следователей и т.д.», – замечает Золотухина.

Напомним, 31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв бытового газа. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске не обнаружено, заявил СК РФ на фоне ряда вбросов о «теракте» в украинских СМИ и соцсетях.

В марте, когда произошел пожар в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, в соцсетях и анонимных Telegram-каналах и WhatsApp-чатах в течение некоторого времени распространялись сообщения о «сотнях погибших», которыми якобы были заполнены медучреждения. После СМИ составили список популярных блогеров, сеявших панику и использовавших трагедию для увеличения числа своих подписчиков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных «фальшивых новостях» 2018 года.