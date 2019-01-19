На Украине рассказали о нарушениях кандидатов в президенты

Взгляд
19 января, суббота  |  Последнее обновление — 15:19  |  vz.ru
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Дешевый бензин из России для Украины дороже любой войны

Украина не готова отказаться от российского бензина ни при каких условияхФото: РИА Новости
Украина подтвердила огромную зависимость от российских нефтепродуктов. Топливо поставляется не только напрямую из России, но и через соседнюю Белоруссию, которая зарабатывает на обработке сырой нефти. В последнее время Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию, однако на Украине дефицита по-прежнему не испытывают: поставки только увеличиваются. За счет чего это происходит?  Подробности...
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Навальный разбудил ИГИЛ

Причины взрыва 31 декабря будут выяснены и объявленыФото: Илья Московец/ТАСС
ИГИЛ взяла на себя ответственность за предновогодний взрыв дома в Магнитогорске. Следственные органы считают приоритетной версию о взрыве газа. К каким окончательным выводам придет следствие, пока, естественно, не ясно. Однако радикальная оппозиция уже обвиняет Владимира Путина и государство в целом в сознательном сокрытии теракта, в очередной раз доказывая, что в своем стремлении демонизировать власть не гнушается никакими методами. Подробности...
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Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

Не все жители России считают нужным платить за коммунальные услугиФото: Светлана Холявчук/«Интерпресс»/ТАСС
В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской Республики. Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей? Подробности...
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Трамп признал готовность США ударить по России

Новая концепция системы ПРО США делает особый упор на космическую составляющуюФото: nasa.gov
Соединенные Штаты меняют концепцию развития и применения своего важнейшего военного инструмента – системы ПРО. «Мы должны быть в состоянии уничтожать любые ракеты, в любое время, в любом месте и вне зависимости от того, откуда совершен пуск», – заявляет Трамп. Почему новые планы Пентагона означают прямую угрозу ядерного нападения США на Россию? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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«Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Главная загадка для стoрoннегo наблюдателя – структура и спoсoб oрганизации «жилетoв». Дo сих пoр никтo не мoжет сфoрмулирoвать, где нахoдятся центры кooрдинации манифестантoв, какoвo ядрo движения, ктo егo лидеры. Подробности...
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В России платят слишком много налогов

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Фискальное давление на граждан необходимо снижать. Ведь налоги у нас де-факто регрессивные: чем человек беднее и чем порядочнее относится к государству, тем больше платит и теряет. Обычный работник офшорами не пользуется. Подробности...
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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        • Да

        • Нет

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          На Украине рассказали о нарушениях кандидатов в президенты

          19 января 2019, 15:17

          Текст: Ольга Никитина

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          Многие кандидаты на пост главы украинского государства ведут незаконную агитацию, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков; нарушения выявлены даже у тех, кто еще не зарегистрировался кандидатом, но публично заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах.

          «С начала избирательной кампании (31 декабря 2018 года – прим. ВЗГЛЯД) МВД и Нацполиция [Украины] получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации», – сообщил Аваков в Facebook.

          По его словам, кандидаты в президенты Украины нарушили избирательное законодательство в 10 областях страны – Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновецкой, Киевской, а также в Киеве.

          Украинские правоохранители оформили протоколы по статьям о нарушении порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы и об изготовлении и распространении предвыборной агитации без указания выходных данных (место печати, тираж, лица, ответственные за выпуск). Также открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».

          Выборы президента запланированы на Украине 31 марта. Действующий президент страны Петр Порошенко неофициально начал предвыборную кампанию с «томос-тура» по стране. В субботу он сфотографировался с деревенскими детьми, игравшими в хоккей самодельными клюшками.


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