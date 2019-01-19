На Украине рассказали о нарушениях кандидатов в президенты

Многие кандидаты на пост главы украинского государства ведут незаконную агитацию, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков; нарушения выявлены даже у тех, кто еще не зарегистрировался кандидатом, но публично заявил о намерении участвовать в предстоящих выборах.

«С начала избирательной кампании (31 декабря 2018 года – прим. ВЗГЛЯД) МВД и Нацполиция [Украины] получили уже 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации», – сообщил Аваков в Facebook.

По его словам, кандидаты в президенты Украины нарушили избирательное законодательство в 10 областях страны – Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Черновецкой, Киевской, а также в Киеве.

Украинские правоохранители оформили протоколы по статьям о нарушении порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы и об изготовлении и распространении предвыборной агитации без указания выходных данных (место печати, тираж, лица, ответственные за выпуск). Также открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».

Выборы президента запланированы на Украине 31 марта. Действующий президент страны Петр Порошенко неофициально начал предвыборную кампанию с «томос-тура» по стране. В субботу он сфотографировался с деревенскими детьми, игравшими в хоккей самодельными клюшками.