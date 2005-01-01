Порошенко раскритиковали за позирование с бедными деревенскими детьми

Интернет-пользователи раскритиковали украинского президента Петра Порошенко за позирование в дорогом пальто рядом со скромно одетыми деревенскими детьми, игравшими в хоккей самодельными клюшками.

«Расчистили снег на ставке около села – и у них готовая ледовая площадка. И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта! Не удержался – очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом», – написал Порошенко в Facebook, сообщил, что встретил подростков по дороге в Бердичев.

Некоторые комментаторы одобрили действия украинского президента, отметив, что эту встречу ребята запомнят на всю жизнь. Другие обратили внимание на контраст между политиком в дорогом пальто и школьниками в валенках и с самодельными клюшками.

«Может, дойдет до него наконец-то, что пора поднимать страну. По ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков», – написал Денис Солодкий.

«Когда играешь в хоккей деревянными палками и в резиновых сапогах из-за тотальной бедности, а с тобой решил сфоткаться для предвыборного пиара миллиардер, который загнал твою семью в нищету и «зажал» даже коробку «Рошена» (кондитерская фабрика, основанная Порошенко, – прим. ВЗГЛЯД) за фото», – добавил Дмитрий Корнейчук.

Любовь Ливень написала, что если бы не предстоящие президентские выборы, никто бы не обратил внимание на этих детей.

«Чем ближе выборы, тем больше нелепой пропаганды и пиара. На самом деле, Порошенко плевать хотел на всех на этом фото, ему просто нужно внимание электората», – написала Ольга Муратова.

«21-й век, а мы все еще где-то в 1950 году, в старом и в нищете. Это пиар для президента. Полное безобразие!» – возмутилась Валентина Розвадовська.

«Нет ничего страшнее ситуации, когда родитель не может своему ребенку обычную клюшку купить. На том же фото парнишка, видимо, в папином бушлате... Бедность – визитная карточка современной Незалежной. Над перлами Порошенко и его банды давно пора плакать. Сколько можно мучить народ?» – задался вопросом Алексей Котов.

Олена Кучми призвала Порошенко подарить детям клюшки. «Вы же видели, чем они играют... Они же молодцы, что не сидят в телефонах и компьютерах», – написала она.

Нашлись интернет-пользователи, которые попросили переслать им контакты детей, чтобы выслать им хоккейные клюшки.

Выборы президента запланированы на Украине 31 марта. Порошенко неофициально начал предвыборную кампанию с «томос-тура» по стране.