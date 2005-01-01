Стало известно, как Пугачева едва не погибла после пластики

Алла Пугачева едва не погибла в результате пластической операции, перенесенной более 30 лет назад, об этом рассказала подруга певицы Мила Андреева.

Андреева сказала, что Пугачева решилась на пластическую операцию из-за теперь уже бывшего возлюбленного, композитора Сергея Челобанова, который был младше Пугачевой на 12 лет.

По ее словам, Пугачевой сделали операцию в швейцарской клинике, однако все прошло неудачно, ей занесли инфекцию. «Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо», – приводит слова Андреевой «Вокруг ТВ».

Отношения с композитором у певицы так и не сложились. В статье говорится, что он стал принимать запрещенные вещества, и в результате их роман прекратился.

Во вторник СМИ сообщали, что Алла Пугачева почувствовала себя плохо на съемках передачи Первого канала «Сегодня вечером» и едва не задохнулась. Позже Максим Галкин прокомментировал сообщения об этом.