В Мексике взорвался трубопровод с горючим

Сильный пожар произошел в мексиканском в штате Идальго, где при взрыве на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим погибли не менее 20 человек, еще более 50 получили сильные ожоги, сообщило местное издание El Universal.

Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в центральной части Мексики, в районе Тлауэлильпана, в момент, когда там находились десятки людей, занимавшихся сбором топлива, передает ТАСС.

«Предварительные данные очень тяжелые, мне сообщили о 20 сгоревших и 54 получивших ожоги», – сказал губернатор региона Омар Файяд в эфире телеканала Televisa.

Напомним, в июле 2017 года утечка нефти произошла на нефтепроводе в Техасе.