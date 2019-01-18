В Нижнем Новгороде откроют завод по переработке пластика

В Нижнем Новгроде в третьем квартале 2019 года откроется высокотехнологичный завод по переработке пластика, сообщил директор предприятия «Фантастик-пластик» Сергей Халевский.

«Вопрос переработки, а не захоронения пластика, является очень значимым для экологии страны и мира. Мы пошли в этом направлении и сейчас достраиваем завод по переработке пластиковой бутылки, полиэтиленовой пленки, пакетов, которые являются четвертью от общего объема мусора в мире. Запуск завода планируется в третьем квартале 2019 года», – сказал Халевский, передает ТАСС.

По его словам, завод будет производить полиэтиленовые гранулы и хлопья, которые являются сырьем для пластиковой бутылки, изделий в автомобилестроении, труб, мебели, кабельной изоляции и т. д.

«Это сырье востребовано, так как в России мало производителей первичных гранул, а рынок вторичного сырья, по сравнению с Европой, не развит. Оборудование завода позволит выпускать гранулы высочайшего качества, которого ранее не было в России», – отметил Халевский.

Половина пластика для переработки будет поступать от крупнейшего в России мусоросортировочного комплекса «МАГ-1», расположенного в Нижегородской области, а вторая половина – из других регионов страны, уточнил директор.

«В рамках предприятия также будет функционировать испытательный центр вторичных полимеров, за счет которого мы будем получать и моделировать рецептуры, а также определять качество будущей новой продукции из пластика», – добавил он.

Инвестиции в первый этап производства, по словам директора, составят порядка 600 млн рублей. На предприятии планируется создать около 90 рабочих мест.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, комментируя сообщение о создании Российского экологического оператора, заявила, что создание такой структуры поможет наладить переработку отходов и рекультивацию полигонов.

«Создание Российского экологического оператора – одно из лучших решений властей за последнее время. Проведение такой масштабной реформы требует методической поддержки органов власти и мониторинга за ее реализацией в регионах, потому что регионы реформировали систему на свой лад и вкус, действуя разрозненно, и получилось, что нормы накопления на соседних территориях отличаются в разы!» – приводится цитата Разворотневой на сайте НП «ЖКХ Контроль».

Создание Российского экологического оператора позволит направить инвестиции в новую экономическую нишу, применить различные способы поддержки проектов в регионах России.

Как отмечают эксперты, новая структура демонстрирует бизнесу, что государство готово гарантировать проведение реформы и участие в ней. Все стороны проекта будут ответственны за успех и результат проведенных преобразований.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области уже создали и запустили мусоросортировочный завод, который сможет выделять из отходов металл, стекло, картон, бумагу, текстиль и отправлять их на переработку.