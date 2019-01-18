В Норвегии задержан россиянин по подозрению в терроризме

Власти Норвегии заявили о задержании россиянина по подозрениям, связанным с терроризмом, передает Reuters.

По данным агентства, россиянина подозревают в нападении, возможно, с террористическими мотивами, передает ТАСС.

В декабре в норвежском Лонгйире на архипелаге Шпицберген задержали 29-летнего гражданина России, подозреваемого в попытке ограбить банк.

Тогда же стало известно, что задержанного в августе в Германии россиянина подозревают в подготовке теракта вместе с двумя сообщниками.