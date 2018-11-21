Россиянина заподозрили в подготовке теракта в Германии

Задержанного в августе в Германии россиянина подозревают в подготовке теракта вместе с двумя сообщниками, сообщила генпрокуратура страны.

Выходец из Туниса Анис Амри, устроивший теракт на рождественском рынке в Берлине, ранее готовил взрыв в Германии вместе с французом Клементом Б. И россиянином Магомедом-Али Ц., сообщает Deutsche Welle.

Эта информация содержится в письме генерального прокурора Германии в адрес комиссии по парламентскому расследованию теракта на рождественском рынке в Берлине.

По данным прокуратуры, осенью 2016 года сообщники купили компоненты для изготовления взрывчатого вещества. Все это они хранили в квартире Магомеда-Али в Берлине.

Однако они не осуществили задуманное, так как уголовная полиция, не подозревавшая о бомбе, допросила Магомеда-Али. После этого сообщники решили разъехаться.

Клемента Б. задержали в апреле 2017 года в Марселе, а Магомеда-Али Ц. – в августе 2018 года в Берлине.

Ранее немецкая полиция сообщала о двух сообщниках, не упоминая о Амри.

В Берлине в конце 2016 года гражданин Туниса Анис Амри въехал в толпу на рождественской ярмарке, погибли 12 человек, 48 получили ранения. Сам террорист впоследствии был ликвидирован в Италии.