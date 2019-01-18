Лавров прокомментировал отказ Киева открывать избирательные участки в России

Украинские власти приняли решение не открывать избирательные участки в России во время предстоящих в марте выборов президента страны, чтобы повлиять на результаты голосования в пользу действующей власти, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, что в Москве «за решением не открывать выборные участки в дипломатических миссиях Украины в России» видят «стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти», передает РИА «Новости».

Министр сообщил также, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить наблюдателей на президентские выборы на Украине.

Напомним, перед Новым годом на Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации продлится до 3 февраля.

31 декабря ЦИК Украины ликвидировала все участки для голосования в России. Глава МИД страны Павел Климкин заявлял, что это решение принято с целью обезопасить украинских граждан.

При этом депутат Верховной рады Юрий Бойко счел сложившуюся ситуацию грубым нарушением конституции Украины.

В МИД России заявили, что Киев пошел на этот шаг, так как боится своих граждан.