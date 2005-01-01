Блогеры развенчали версию о причастности ИГ к трагедии в Магнитогорске

Блогеры проанализировали заявление террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), спустя три недели приписавшей себе в заслугу трагедию с обрушением дома в Магнитогорске, и пришли к выводу, что эта версия не выдерживает критики.

Так, на версию о причастности ИГ* к событиям в Магнитогорске отреагировала журналист Марина Ахмедова. «Когда я писала свои репортажи о бандподполье в Дагестане, на меня вышла группа боевиков, и я взяла свое знаменитое интервью у ее амира («Разговор с драконом»). В ходе беседы мне сообщили – 70% терактов, которые боевики берут на себя, ими не совершаются. Просто либо они сами решают приписать их себе, чтоб их сильней боялись, либо у них есть договоренности и обязательства, что возьмут на себя чужие дела», – написала она в своем Telegram.

По ее словам, любая преступная организация, в случае отсутствия иных претендентов, может приписать себе «теракт». «Но мы видели: в последнее время преступники, совершающие теракт, тщательно готовят доказательства именно их причастности к нему. Например, делают видеозапись со смертником за день до теракта», – напомнила она.

Ахмедова раскритиковала аргумент сторонников версии о «теракте», согласно которому в ИГ* якобы молчали, опасаясь за безопасность своих подрывников. «Вербуют смертников и переживают за чью-то безопасность? Ну-ну. Спланировали серию терактов и не позаботились о доказательствах? Трижды ну-ну. Мы помним: цель терроризма – не убить как можно больше людей, а посеять страх. Чтобы тебя боялись, надо доказать, что это ты», – подчеркнула она.

«Представляю себе картину так: ИГ* ждало-ждало, пока кто-нибудь еще проявится и возьмет на себя ответственность. Не дождалось. Поняло, что никто не возьмет. Момент уходит. И взяло ответственность на себя», – заключила Ахмедова.

В свою очередь Telegram-канал «Минправды» напомнил, что ИГ* берет на себя ответственность «просто за все подряд». «Один из ярчайших случаев – нападение на УФСБ по Хабаровскому краю 21 апреля 2017 года. Тогда ИГ* выпустило заявление о том, что атаку совершил «воин халифата». При этом «воином халифата» оказался представитель одной из националистических группировок. Другой пример – взрыв в «Перекрестке» в Санкт-Петербурге 27 декабря того же года. ИГ* снова наступило на те же грабли: по итогу «воитель джихада» оказался каким-то сумасшедшим любителем различных культов вроде зороастризма», – напомнили авторы паблика.

Кроме того, подчеркивает «Минправды», у ИГ* есть «золотой стандарт – перед совершением теракта находящийся на связи террорист отправляет своему связному из «халифата» видео с записью присяги Абу Бакру аль-Багдади, которое и публикуется после теракта». «В данном случае видео мы не наблюдаем до сих пор», – подчеркивают они.

«Сотрудники медиа ИГ* шерстили мировые СМИ в поисках того, за что можно взять на себя ответственность. И тут им на глаза попался взрыв в Челябинской области. Ответственность на себя взяли, а разобраться в потоке дезинформации не сумели: в итоге выдали самую абсурдную версию из возможных», – пишет канал, отмечая, что газета ИГ* лишь частично сумела правильно перевести и интерпретировать информацию о событиях в Магнитогорске.

Авторы Telegram-канала «Постправда» также считают, что утверждение ИГ* об ответственности за трагедию в Магнитогорске является провокацией и манипуляцией. «Что мешало им сделать это заявление раньше? Новогодние каникулы? Безопасность исполнителей – у террористов – серьезно, ***? Или ждали подтверждения, попали бармалеи к 72 девственным гуриям или нет?» – иронизируют они.

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов призвал относиться критически к заявлениям ИГ*. «Подробностей они (террористы – прим. ВЗГЛЯД) не приводят, Салман Радуев (террорист времен первой и начального этапа второй чеченских войн – прим. ВЗГЛЯД) вообще за все брал ответственность», – написал он.

«Отдельно странно, что террористы пишут про некую безопасность исполнителей, мол поэтому молчали три недели. Это как-то совсем не в стиле джихадистов вроде», – добавил Смирнов.

Telegram-канал «ПолитГид» обратил внимание, что заявление ИГ* появилось в их собственной газете. «Закрадываются, конечно, подозрения: новых деталей боевики не сообщили, только пересказали известную инфу», – отметили авторы паблика, призвав не верить террористам на слово.

Ранее в пятницу Следственный комитет России призвал не доверять заявлениям террористических организаций по поводу обрушения одного из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске. В СКР подчеркнули, что террористические группировки приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.