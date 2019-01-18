«Лаборатория Касперского» рекомендовала сменить пароли учетных записей

«Лаборатория Касперского» советует пользователям как можно скорее сменить пароли своих учетных записей в связи с публикацией хакерами миллионов адресов электронной почты и паролей.

В четверг издание Wired сообщило, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей, передает РИА «Новости».

В связи с этим «Лаборатория Касперского» призывает всех, кто использует учетные данные электронной почты для онлайн-активности, как можно скорее проверить, упоминается ли их электронная почта в этой базе или предыдущих аналогичных базах «слитых» учетных записей, воспользовавшись сайтом haveibeenpwned.com. Также в «Лаборатории Касперского» рекомендуют изменить пароли для наиболее важных и конфиденциальных учетных записей (это касается интернет-банкинга, онлайн-платежей или социальных сетей) и по возможности включить двухфакторную аутентификации.

«Эта огромная база данных собиралась долгое время, в нее добавлялись учетные записи и пароли, которые становились публичными после крупных утечек, поэтому некоторые учетные данные, вероятнее всего, уже устарели. Однако не секрет, что люди подолгу не меняют пароли и зачастую используют одни и те же пароли на нескольких сайтах, несмотря на риски, связанные с таким поведением», – заметил старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин.

Более того, по его словам, эта коллекция электронных адресов и паролей может быть легко превращена в простой список – и тогда все, что нужно сделать злоумышленникам, это написать несложную программу, чтобы проверить, актуальны ли эти пароли.

Последствия получения доступа к учетным записям могут варьироваться от очень успешного фишинга до таргетированных атак, нацеленных на кражу «цифровой личности» или денег, а также на компрометацию данных из социальных сетей, предупредил эксперт.