Минобороны сообщило о состоянии спасенного пилота Су-34

Состояние спасенного пилота потерпевшего крушение бомбардировщика Су-34 оценивается как удовлетворительное, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что летчик Су-34 с обнаруженного спасательного плота был поднят на борт подошедшего в район поисков рыболовецкого судна, передает РИА «Новости».

В пятницу утром два бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. По предварительным данным, один из самолетов смог приземлиться с отказавшим одним двигателем, экипаж второго самолета катапультировался.

Причиной столкновения, по предварительным данным, стала ошибка экипажа.

Военный летчик прокомментировал газете ВЗГЛЯД столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке.