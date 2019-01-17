Мать избитой учительницей школьницы отказалась от претензий к педагогу

Мать избитой завучем школьницы в Тольятти отказалась от претензий к педагогу, сообщают СМИ.

Мать ученицы написала заявление, в котором призналась, что поведение ее дочери «хромает», передает РЕН-ТВ.

После разговора с преподавателем женщина отказалась от претензий к педагогу и попросила не проводить в отношении нее никаких проверок, добавляет телеканал.

Напомним, в Сети опубликовали видеозапись конфликта между школьницей и завучем одной из школ в Тольятти, в ходе которого женщина во время урока ударила ребенка по лицу. После этого завуча отстранили за удар ребенка по лицу.

После этого педагог утверждала, что школьница спровоцировала ее на агрессию.