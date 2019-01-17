Россия пообещала увеличить инвестиции в Сербию в разы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами планирует увеличить объем инвестиций в Сербию, сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, объем увеличится с 2 млрд долларов в несколько раз, передает ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в рамках визита президента России Владимира Путина в Сербию будут подписаны контракты по линии военно-технического сотрудничества.