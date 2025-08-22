Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

Сийярто: Ремонт нефтепровода «Дружба» после удара займет не менее пяти дней

Tекст: Денис Тельманов

Работы по восстановлению нефтепровода «Дружба» займут не менее пяти дней, передает ТАСС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным стороны обсудили итоги атаки, нанесенной Украине с применением как ракет, так и беспилотников.

Он отметил, что последствия удара оказались значительно тяжелее, чем ранее, поскольку были использованы не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты.

«Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», – отметил Сиярто.

Ранее сообщалось, что российская сторона прикладывает максимум усилий для скорейшего возобновления работы нефтепровода, однако повреждения требуют серьезных ремонтных работ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что действия Украины против нефтепровода «Дружба» направлены на то, чтобы Венгрия и Словакия стали более сговорчивыми.

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал от МИД страны вызвать украинского посла из-за ударов по нефтепроводу. Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева против нефтяной инфраструктуры, которая соединяет Россию с Венгрией и Словакией.