США объяснили, почему отвергли предложения России по ДРСМД

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон объяснила, почему американская сторона отвергла предложение России о демонстрации крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, будто бы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

«То, что Россия предложила, – это не меры транспарентности. Русские предложили демонстрацию, которая бы не подтвердила их нарушения. Нарушение состоит в дальности ракеты. Если нам просто дадут посмотреть на ракету в статике, это ничего не скажет нам о ее дальности», – заявила она «Коммерсанту».

Томпсон добавила, что и демонстративные запуски под контролем российских военных «ничего не скажут о реальном потенциале ракеты».

«Они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) действительно предложили нам то, что назвали «мерами транспарентности», но ни одна из этих мер непроверяема. А договоренности в сфере контроля над вооружениями должны быть проверяемы», – сказала она.

Томпсон отметила, что Вашингтон передал Москве список условий, «которые должны быть выполнены». «Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету», – подчеркнула она.

На замечание о том, что раньше Соединенные Штаты говорили, что вариант модификации ракеты их тоже устроит, Томпсон возразила: «Нет, это уже не вариант». «Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это непроверяемо. Единственное, что проверяемо, – это уничтожение ракет и пусковых установок», – сказала она.

Томпсон заявила, что американскую сторону не убедил аргумент Москвы о том, что российская сторона не проводила испытаний ракеты 9М729 со стационарной установки на запрещенную договором дальность. «Мы показали им (российской стороне – прим. ВЗГЛЯД) разведданные, из которых ясно следует, когда какие системы испытывались и на какую дальность. Они все равно отрицают очевидное. Но факты не лгут. Мы показали нашим союзникам по НАТО те же доказательства, и они полностью поддержали нашу позицию», – добавила она.

На уточняющий вопрос о том, что это за факты и идет ли речь о спутниковой съемке, Томпсон ответить отказалась. «Я не хочу подробно говорить об этом, это засекреченная информация, которой мы делились лишь в рамках закрытых переговоров», – сказала она.

При этом заместитель госсекретаря США выразила уверенность, что ДРСМД еще можно спасти. «Россия просто должна начать его выполнять», – заключила Томпсон.

Ранее в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Соединенные Штаты должны обеспечить «выживаемость» Договора о ракетах средней и меньшей дальности и выполнить свою часть обязательств по документу, в противном случае ответственность за слом соглашения ляжет на Вашингтон.