Россия изготовила пять ракет для запуска британских спутников

Для запусков британских спутников OneWeb Россией уже изготовлено пять из 21 заказанной ракеты «Союз-2», сообщил гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» (предприятие-разработчик этого аппарата) Дмитрий Баранов.

Баранов заявил, что «порядка пяти ракет уже изготовлено, несколько находится в изготовлении», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что Россия получила почти 1 млрд долларов США в качестве аванса для проведение запусков спутников системы OneWeb с помощью ракет «Союз», потому экономического смысла отказываться запусков нет.

«Впоследствии для нас (в случае отказа от запусков – прим. ВЗГЛЯД) ничего не изменится, мы просто потеряем деньги и статус надежного партнера, который запускает космические аппараты», – сказал он.

Так Баранов прокомментировал слухи о возможном отказе от запуска спутников OneWeb. В минувшем году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ и Роскомнадзор.

Несмотря на это, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что сотрудничество его корпорации с OneWeb будет продолжено.

Ранее были названы сроки запуска «Союзов» с британскими спутниками.

Британская компания OneWeb собирается создать группировку из большого количества спутников, которая позволит уже к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.