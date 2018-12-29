Названы сроки запуска «Союзов» с британскими спутниками

Российские ракеты-носители «Союз-СТ» с британскими спутниками дважды стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане в первом квартале будущего года, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Два пуска ракеты-носителя «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» намечаются на 19 февраля и 26 марта», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, в первом пуске на орбиту планируется вывести четыре-шесть британских спутников связи OneWeb, во втором – четыре британских связных аппарата O3b.

Специалисты НПО имени Лавочкина прибудут на космодром в середине января и начнут готовить разгонный блок «Фрегат» к заправке компонентами топлива и установке на нем ферменной конструкции для размещения спутников OneWeb. В конце января к ним присоединятся специалисты РКЦ «Прогресс», которые проведут расконсервацию, сборку и испытания ракеты-носителя «Союз-СТ», и специалисты ЦЭНКИ, на которых возложены функции подготовки наземной космической инфраструктуры.

В середине декабря сообщалось, что запуск первых британских спутников связи OneWeb на российской ракете-носителе «Союз-СТ» перенесен.

Напомним, ФСБ выступает против развертывания над территорией России проекта спутниковой связи OneWeb из соображений безопасности.

Британская компания OneWeb намерена создать группировку из большого количества спутников, которая позволит уже к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.