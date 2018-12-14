Британия попросила перенести запуск «Союза» с «опасными» спутниками

Запуск первых британских спутников связи OneWeb на российской ракете-носителе «Союз-СТ» перенесен, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Планировалось, что запуск состоится 7 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане, но британская сторона попросила перенести его на конец февраля.

«Союз-СТ» должен будет вывести в космос четыре-шесть тестовых спутников и столько же габаритно-весовых макетов. Этих спутников, по словам источника, будет достаточно для испытаний системы OneWeb.