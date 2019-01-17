Вынесен приговор обвиняемым в убийстве казахстанского фигуриста Тена

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова к 18 годам колонии за убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы... Признать виновным Нуралы Киясова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы», – цитирует РИА «Новости» оглашение приговора судьей Кеншиликом Абдельдиновым.

О приговоре третьей фигурантке дела, Жанар Толыбаевой, которая обвиняется в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору, не сообщается.

Ранее адвокат семьи Тена Нурлан Устемиров высказал мнение, что именно она организовала преступление.

Рассмотрение уголовного дела в суде началось в 3 января. Обвиняемые отказались признавать вину.

Напомним, казахстанский фигурист, призер Олимпийских игр Денис Тен погиб в июле. Он застал неизвестных за кражей зеркал своего автомобиля. В ходе потасовки 25-летний фигурист был ранен ножом и потерял около трех литров крови. Врачи не сумели спасти ему жизнь.