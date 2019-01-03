Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена отказались признавать вину

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось рассмотрение дела об убийстве фигуриста Дениса Тена.

В ходе заседания прокурор зачитал обвинительное заключение, передает «Интерфакс-Казахстан».

Обвинение считает, что в ходе потасовки Арман Кудайбергенов ударил железной пряжкой ремня по лицу Тена. При этом Нуралы Киясов нанес ему два ножевых ранения.

Оба отказались признавать вину в убийстве, но признались в краже зеркал. Обвиняемая Жанар Толыбаева отрицает вину.

Ранее сообщалось, что задержанные по подозрению в преступлении выдали орудие убийства.

Напомним, казахстанский фигурист, призер Олимпийских игр Денис Тен погиб в июле. Он застал неизвестных за кражей зеркал своего автомобиля. В ходе потасовки 25-летний фигурист был ранен ножом и потерял около трех литров крови. Врачи не сумели спасти ему жизнь.