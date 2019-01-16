Беременную женщину заподозрили в причастности к убийству фигуриста Тена

Адвокат семьи убитого казахстанского фигуриста Дениса Тена Нурлан Устемиров полагает, что преступление организовала Жанар Толыбаева, которой предъявлено обвинение только в краже и недонесении о преступлении.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб 19 июля прошлого года в Алма-Ате. По данным правоохранителей Казахстана, спортсмен получил ножевое ранение во время потасовки, в тот момент, когда застал двоих людей, пытавшихся украсть зеркала с его машины.

Арман Кудайбергенов обвиняется в свершении кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясов – в разбое и убийстве, Жанар Толыбаева – в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору, передает РИА «Новости».

16 января гособвинение в суде попросило приговорить Кудайбергенова и Киясова к 20 годам колонии, Толыбаеву, которая находится на седьмом месяце беременности, – к четырем годам лишения свободы.

Адвокат семьи фигуриста Нурлан Устемиров в ходе прений заявил, что не согласен с тем, что Толыбаева причастна только к краже и недонесении.

«Прошу суд назначить ей срок лишения свободы – 20 лет, несмотря на ее беременность. Она руководит парнями, она – мозг», – пояснил адвокат позицию защиты.

По его словам, Толыбаева была руководительницей в этой группе нападавших, этому способствуют ее личные качества – образованность, знание языков, целеустремленность.

«Прошу суд направить дело прокурору на доследование в части признания обвиняемой Толыбаевой и привлечении ее по статье 99 (убийство)», – сказал Устемиров.

Приговор по делу будет оглашен 17 января.

В начале января прокурор в обвинении указал, что Арман Кудайбергенов ударил железной пряжкой ремня по лицу Тена. При этом Нуралы Киясов нанес ему два ножевых ранения.