Разработчик ракеты «Енисей» заявил о возможности использования твердого топлива

Твердотопливные ускорители, вероятно, будут использоваться в новой российской сверхтяжелой ракете «Енисей», сообщил гендиректор предприятия-разработчика, Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Двигатели использоваться будут РД-171, скорее всего. Вернее, будут использоваться совершенно однозначно. Я думаю, что с высокой долей вероятности будут использоваться РД-180, с очень высокой долей вероятности, и с высокой также долей вероятности, вернее, возможно, будут использоваться твердотопливные боковые ракетные ускорители», – цитирует Баранова РИА «Новости».

Он рассказал, что в этому году планируется завершить эскизное проектирование, рассматривается несколько обликов ракеты, два – три варианта.



«В любом случае, РКЦ «Прогресс» будет головным исполнителем по ней, просто мы сейчас сами выбираем, какой будет вариант», – сказал он.

В России создадут ракету сверхтяжелого класса «Енисей», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На прошлой неделе руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ракету «Енисей» рассчитывают сконструировать к 2028 году. Источники сообщали, что в Роскосмосе хотят, чтобы стоимость разработки и создания сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» ограничилась 1 трлн рублей.

В декабре стало известно, что в ЦНИИмаш выберут варианты облика российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне. В их числе назывался проект повторения советской ракеты «Энергия» с большим центральным баком с водородным топливом, а также проект ракеты с твердотопливными ускорителями и варианты с пятью и шестью блоками на базе ракет «Союз-5».