Сверхтяжелую ракету «Енисей» захотели разработать и создать за 1 трлн рублей

Роскосмос хочет, чтобы стоимость разработки и создания сверхтяжелой ракеты-носителя «Енисей» ограничилась 1 трлн рублей или суммой «чуть больше», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Другой источник РИА «Новости» заявил. что конкретные суммы пока не определены, необходимо дождаться расчетов по основному и дополнительным вариантам компоновки ракеты.