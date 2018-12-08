В ЦНИИмаш началась защита технического облика сверхтяжелой ракеты

В субботу в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) выберут технический облик сверхтяжелой ракеты, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин написал в Twitter, что в субботу в ЦНИИмаш пройдет «защита технического облика РН (ракеты-носителя) сверхтяжелого класса».

Он добавил, что «рабочая группа представит свои предложения Совету главных конструкторов и руководителей отрасли».

До этого два источника в ракетно-космической отрасли сообщили, что в субботу будут рассмотрены и согласованы для внесения в соответствующую Федеральную целевую программу варианты облика российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне.

Отмечается, что в их числе есть и проект повторения советской ракеты «Энергия» с большим центральным баком с водородным топливом, а также проект ракеты с твердотопливными ускорителями и варианты с пятью и шестью блоками на базе ракет «Союз-5».

Напомним, в ноябре Роскосмос создал конструкторское бюро для работы над сверхтяжелой ракетой.