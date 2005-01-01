Стало известно, почему за российских моряков придется платить выкуп

«Я бы назвал Нигерию бандитским притоном. Власти не возражают против пиратства и имеют деньги с того, что запретили судовладельцам защищаться», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, комментируя сообщение о том, что нигерийские пираты потребовали выкуп за моряков, захваченных ими у берегов Бенина.

Войтенко сообщил, что переговоры проходят в рабочем режиме, обсуждается сумма выкупа и место его доставки. Платить судовладельцу так или иначе придется и «никуда он от этого не денется», полагает эксперт.

«Пираты работают по отлаженной схеме, в которой ничего не изменилось: переговоры, выплата выкупа, освобождение. При ее соблюдении пока никто, Слава Богу, не пострадал», – заметил Войтенко.

Собеседник отметил, что вопрос, как именно будут освобождать моряков, – тайна покрытая мраком.

«Все, что происходит в Гвинейском заливе с нигерийскими пиратами, – это черный ящик, мы не знаем ничего: ни места, где держат моряков, ни сумму выкупа, ни того, как ведутся переговоры, ни того, как и куда этот выкуп доставляется – переводом или наличкой», – пояснил эксперт.

Такая конфиденциальность, по словам Войтенко связана с положением дел в самой Нигерии.

«Я бы назвал эту страну бандитским притоном. Власти не возражают против пиратства и имеют деньги с того, что запретили судовладельцам защищать себя самим, предлагая услуги нигерийских военных по защите судов и экипажа», – рассказал собеседник.

Войтенко считает, что «гавкаться» и спорить с нигерийскими пиратами опасно, особенно для тех, для кого это заход не разовый, а регулярный.

«Лишнее слово, лишнее движение могут привести к неприятным, тяжелым последствиям как для судовладельцев, так и для моряков, поэтому все держат язык за зубами», – констатировал эксперт.

Напомним, в ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy, шедший под флагом Панамы, был захвачен пиратами недалеко от территориальных вод Бенина. Пираты похитили шестерых россиян из состава команды, после чего покинули судно. Представители пиратской группировки предоставили капитану возможность пообщаться с судовладельцем. Они уже потребовали выкуп за захваченных российских моряков.