  • Новость часаЗахарова: Киев создал структуру кибертерроризма под эгидой НАТО
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    ЕС превращает Армению в отмычку к торговым секретам России
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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

    0 комментариев
    10 сентября 2026, 06:48 • Новости дня

    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»

    В Москве задержан художник-постановщик «Ликвидации» Кондратов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы заключил под стражу художника-постановщика Александра Кондратова по обвинению в государственной измене после серии административных арестов.

    Суд избрал для Александра Кондратова мерой пресечения содержание в СИЗО, законность решения подтвердил Мосгорсуд, передает ТАСС.

    В судебных материалах уточняется статус фигуранта: «Кондратов А. С., ст. 275 УК РФ (госизмена). Рассмотрение завершено».

    В мае 52-летнего Кондратова задержали по статье о мелком хулиганстве. Он полностью признал вину, раскаялся и получил 15 суток ареста.

    После этого его еще несколько раз привлекали к административной ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина со шведским паспортом осудили за госизмену.
    житель Курска получил 16 лет колонии за шпионаж и госизмену. Суд отправил в колонию краснодарского инженера за госизмену.

    9 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Болилая: «Единая Россия» выступает за расширение доступности лекарств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член экспертного совета «Единой России» Людмила Болилая заявила о необходимости гарантировать пациентам с редкими заболеваниями бесперебойный доступ к жизненно важным медикаментам.

    Особое внимание следует уделять обеспечению терапии для людей с тяжелыми диагнозами, подчеркивается в сообщении на сайте «Единой России». Риски прерывания лечения из-за бюрократических проволочек должны быть сведены к нулю.

    «Для тех, кто уже проходит курс, порядок получения медикаментов в такой ситуации должен быть понятным и гарантированным. Принцип здесь очевиден: административные процедуры не могут становиться препятствием для лечения», – акцентировала Болилая.

    Она также добавила, что исключение препарата из государственного реестра недопустимо при отсутствии доступных аналогов. Подобные решения могут поставить под угрозу здоровье людей, которые напрямую зависят от конкретной терапии.

    Напомним, Минздрав России предложил новый порядок ввоза незарегистрированных препаратов по жизненным показаниям.

    Специальная комиссия ведомства рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых лекарств пятью новыми медикаментами.

    Партия «Единая Россия» выступила за упрощение процедур ввоза препаратов для лечения редких заболеваний.

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    9 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    Жога: Дрон ВСУ впервые ударил по арктической территории Урала
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины впервые атаковали арктическую территорию Уральского федерального округа, вызвав пожар на объекте топливно-энергетического комплекса после падения обломков беспилотника, сообщил полпред президента России в УрФО Артем Жога.

    В результате инцидента на территории Ямало-Ненецкого автономного округа загорелся объект топливно-энергетического комплекса, сообщил Жога в своем канале в Max. «Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа», – написал он.

    Жога уточнил, что возгорание началось после падения обломков сбитого дрона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, так как весь персонал предприятия успели эвакуировать заранее.

    Полпред добавил, что противник стремится нанести урон экономике и посеять панику среди населения. Он призвал граждан сохранять спокойствие и сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 112.

    Напомним, в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа объявило режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

    В конце лета обломки вражеских дронов упали на жилые здания в Екатеринбурге.

    Весной полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о досягаемости уральских регионов для украинских ударов.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    Кадыров призвал чеченцев укоротить бороды
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал местным жителям отказаться от арабского стиля в одежде и привести длину бород в соответствие с религиозными нормами.

    Руководитель региона выступил с соответствующим заявлением на совещании с представителями силового блока, передает РИА «Новости». Он выразил недовольство тем, что многие местные жители носят слишком длинные бороды, но при этом игнорируют пятничные молитвы и регулярное посещение мечетей.

    «Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», – подчеркнул чеченский лидер в видеоролике, размещенном в его Telegram-канале.

    Кадыров также обратил внимание на женскую моду. Он посоветовал местным жительницам одеваться по правилам ислама и не перенимать чуждые традиции, напомнив, что паранджу в регионе исторически не носили. Кроме того, длинные бороды и подвернутые брюки у мужчин стали непонятным трендом, негативно влияющим на молодежь, считает глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Чечни призвали местных жительниц носить традиционные платки.

    Ранее Рамзан Кадыров уже выступал против закрывающей лицо паранджи. А бывший глава Дагестана Сергей Меликов также называл никаб несвойственной для народов Кавказа одеждой.

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    9 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    CNN: Приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Оптимизм Украины относительно положения на фронте ослабевает по мере продвижения российских войск к ключевым оборонительным узлам в Донбассе. Под угрозой оказлись последние города из так называемого «пояса крепостей» – Славянск и Краматорск, передает CNN.

    Как отмечает телеканал, ситуация заметно ухудшилась в последние недели: украинские подразделения все чаще оказываются в невыгодном положении на разных участках фронта. По оценке аналитика американского Института изучения войны (ISW) Дженни Олмстед, обстановка складывается в пользу Москвы – российские ВС постепенно приближаются к Славянску и Краматорску.

    «Пояс крепостей» имеет значение для обороны не только Донбасса, но и других районов восточной и центральной Украины. Городская застройка, рельеф, автомобильные и железные дороги формируют естественный барьер перед малонаселенными равнинами на западе. Прорыв этого рубежа, указывает CNN, может позволить российским войскам наступать значительно быстрее.

    Пресс-офицер 93-й механизированной бригады ВСУ Ирина Рыбакова рассказала телеканалу о резком ухудшении обстановки в Краматорске за последние недели. По ее словам, удары происходят десятки раз в день, а беспилотники представляют постоянную опасность. Утром и вечером жители практически не выходят на улицы, а почти все мосты в городе разрушены. Краматорск долгое время оставался важным тыловым центром ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вплотную приблизились к Славянску и Краматорску. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о преодолении первого оборонительного рубежа укрепрайона. Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Захарова назвала Санду бесстыжей за слова о «советской оккупации» Молдавии

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Молдавии Майю Санду за высказывания о «советской военной оккупации» республики в 1944 году.

    Захарова назвала президента Молдавии бесстыжей после ее слов о событиях августа 1944 года, передает РИА «Новости». Выступая по случаю Дня независимости республики, Майя Санду охарактеризовала освобождение страны как военную оккупацию с насильственным присоединением к СССР.

    «Я сейчас пропущу то слово, которое я хотела бы сказать, просто скажу: бесстыжая ты. Чем обернулась для молдаван румынская и позже нацистская оккупация в период с 1918 по 1944 год, Санду предпочла не говорить», – сказала Захарова на выездном брифинге в Сыктывкаре.

    Дипломат подчеркнула, что годы румынской и нацистской оккупации обернулись для местных жителей голодом, расстрелами и репрессиями. В то же время присоединение к СССР превратило Молдавию в процветающий край.

    Кроме того, представитель МИД прокомментировала обвинения молдавского лидера о нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. Захарова назвала эти заявления бездоказательными вбросами, отвергнув слова Санду о попытках России запугать молдавских граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Мария Захарова подвергла резкой критике обвинения Майи Санду в адрес Москвы на фоне заявлений о дронах.

    В августе прошлого года дипломат назвала позором приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

    До этого она охарактеризовала действия молдавских властей против Русского дома в Кишиневе частью антироссийской кампании.

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    9 сентября 2026, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве

    Политолог Шеслер: Николаев стал ключевым транспортным центром обеспечения ВСУ

    Эксперт объяснила важность уничтожения логистических центров ВСУ в Николаеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Большая часть портовых и складских мощностей в Николаеве является частью разветвленной сети снабжения ВСУ. Поэтому российские удары направлены не на поражение отдельных целей, а на уничтожение всей логистической схемы, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия поразила объекты ВПК, порты и грузовые терминалы в Николаевской и Одесской областях.

    «В нынешней конфигурации линии боевого соприкосновения Николаев стал одним из главных транспортных центров обеспечения ВСУ. Морской порт практически блокирован, но грузы доставляются поездами и автомобилями. Кроме того, на складах хранится множество товаров военного и двойного назначения, которые были завезены ранее», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, расположенные в пригородах Николаева и рядом с портами логистические центры имеют огромные крытые площади. «Также под нужды ВСУ используется прилегающая территория, на которой располагались так называемые стройдворы», – напомнила спикер.

    «Склады и логистические центры имеют разветвленные подъездные пути, коммуникации, электроснабжение. Поэтому их удобно использовать для перераспределения военных грузов. При этом объекты разбросаны по пригородам Николаева. Это объясняет регулярность российских ударов. Все цели невозможно поразить за одну ночь», – заметила собеседница.

    Она также обратила внимание на то, что пораженные комплексы тесно связаны с торговыми сетями, такими как «Эпицентр» и «Метро». «Россия наносит точечные удары также и по ряду ТЦ, используемых для помощи ВСУ. Таким образом, уничтожаются не отдельные элементы схемы снабжения противника, а целые блоки», – пояснила эксперт.

    Шеслер указала, что немалая часть складских и портовых резервуаров используется для хранения топлива для ВСУ. «Бывшие маслоэкстракционные мощности, зерновые и глиноземные терминалы адаптированы под военные нужды. Это кратно увеличивает важность российских ударов по Николаеву», – считает аналитик.

    «Учитывая всю номенклатуру хранящихся там товаров и массированность российского удара, в скором времени мы увидим сокращение определенных поставок. В первую очередь это отразится на подразделениях ВСУ, находящихся на Херсонском направлении», – предположила спикер.

    «Также значимо поражение одесской портовой инфраструктуры, используемой для доставки военных грузов из-за границы», – добавила эксперт. При этом, уточнила она, заявления местных властей, что Украине грозит продовольственная катастрофа из-за российских ударов, ложны. «В стране достаточно продуктов», – резюмировала Шеслер.

    В ночь на среду Россия групповыми ударами поразила объекты украинского ВПК, морские порты и суда, а также логистические центры, работающие в интересах ВСУ. Атака была проведена высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА, говорится в канале Минобороны в Max.

    Основная часть целей располагается в Николаеве и Николаевской области. В грузовом терминале «Ника терра» было уничтожено три резервуара с ГСМ, предназначенных для ВСУ, и три хранилища с военными грузами. Также был поражен цех по производству и склад хранения БПЛА.

    Кроме того, под удар попали логистические центры «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта», «Николаев-2», «Электротехника», а также складские терминалы «Диметра» и Жовтневое. Помимо этого, целью стала электроподстанция «Трихаты», снабжающая николаевские портовые мощности. В самом порту целями стали четыре резервуара с ГСМ и хранилище с военным имуществом.

    Также объектом ударов стал идущий в Одессу сухогруз с военными товарами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в зоне СВО. В частности, российские войска вплотную приблизились к еще остающимся под контролем ВСУ ключевым городам Донбасса – Славянску и Краматорску.

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    9 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Высокопоставленный командир ВСУ уничтожен ударом по мосту в Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер элитных беспилотных войск Вооруженных сил Украины Вадим Герасика ликвидирован во время удара по мосту в Краматорске.

    «В Краматорске в результате удара по мосту через Казенный Донец ликвидирован начальник штаба – заместитель командира 39-го отдельного батальона беспилотных систем майор Герасика», – рассказал РИА «Новости» источник в российских силовых структурах.

    Машина офицера в момент удара двигалась по мосту. Точный удар не только перерезал украинскую логистику, но и уничтожил высокопоставленного командира войск беспилотных систем.

    Напомним, 7 сентября российская авиация атаковала мост в Краматорске полуторатонными фугасными бомбами.

    Месяцем ранее военнослужащие группировки войск «Южная» сожгли пункты управления украинскими беспилотниками на краматорско-дружковском направлении.

    В июле российские военные ликвидировали командира батальона отдельной бригады беспилотных систем ВСУ.

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    9 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Новая версия голосового помощника Siri AI с искусственным интеллектом от Apple останется без поддержки русского языка.

    В сентябре Apple планирует запустить Siri AI в бета-версии на английском, а уже в октябре добавить еще пять языков, сообщает Engadget. В следующую волну локализации войдут французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Таким образом, уже вскоре после запуска новая Siri сможет работать на шести языках, однако русского среди них нет. Инновационный искусственный интеллект станет доступен 14 сентября после выхода версий iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate.

    Новый помощник стал одной из ключевых частей обновленной системы Apple Intelligence. Siri получила более глубокую интеграцию с приложениями и сможет выполнять действия внутри них по голосовой команде. Пользователю, например, не придется самостоятельно открывать нужную программу и последовательно нажимать элементы интерфейса.

    Apple также расширяет возможности персонализации помощника. Пользователи смогут настраивать особенности голоса Siri, включая интонацию и скорость речи.

    Для сложных запросов голосовой ассистент будет использовать облачные вычислительные модели компании. Подписчики сервиса iCloud+ получат расширенные лимиты на ежедневное использование нейросетевых функций.

    При этом список языков самой Apple Intelligence значительно шире, чем первоначальный набор Siri AI. Система поддерживает английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, упрощенный и традиционный китайский, японский, корейский и вьетнамский языки. Русского языка нет и в этом перечне.

    Опробовать новые возможности смогут только владельцы современных смартфонов. Поддержка Siri AI начинается с моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На новейших устройствах линейки 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air мощные встроенные процессоры обеспечат более точное распознавание речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый генеральный директор Apple Джон Тернус сделал масштабное внедрение искусственного интеллекта главным приоритетом компании. Ранее американская корпорация запланировала превращение голосового помощника Siri в полноценного чат-бота. Для реализации новых функций разработчик заключил многолетнее соглашение об использовании нейросети Gemini от Google.


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    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    9 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили склад хранения БПЛА ВСУ на территории «Конвейрмаш»

    ВС России поразили два логистических центра ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точные удары по военным объектам противника, уничтожив хранилища дронов на заводе «Конвейрмаш» и крупные логистические узлы, сообщило Минобороны.

    Российская армия провела успешную атаку на военную инфраструктуру ВСУ с использованием высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. В числе пораженных объектов – склад хранения БПЛА на территории «Конвейрмаш».

    Помимо этого, удары пришлись по логистическим центрам Delivery и «Нибулон» в Николаеве. Эти объекты активно использовались для хранения и распределения грузов украинской армии. Также атаке подвергся морской порт города.

    На территории грузового терминала «Ника терра» уничтожены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Дополнительно военные вывели из строя судно типа «буксир». Оно занималось сопровождением морских кораблей в порт Одессы.

    Ранее политолог Лариса Шеслер назвала Николаев одним из главных транспортных центров обеспечения украинской армии.

    Министерство обороны отчиталось об уничтожении хранилищ с военным имуществом на территории николаевского грузового терминала «Ника терра».

    Несколькими днями ранее российские военные уничтожили в этом регионе крупный логистический объект с военно-техническим оборудованием.

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    9 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Захарова назвала штурмовавших Верхний Ларс в 2022 году россиян обманутыми

    Захарова: МИД считает штурмовавших Верхний Ларс россиян поддавшимися панике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала россиян, покинувших страну через Верхний Ларс в начале спецоперации, поддавшимися панике и обманутыми гражданами.

    Захарова заявила о готовности России принять обратно поддавшихся панике эмигрантов при условии их искреннего раскаяния и отсутствия агрессии, передает РИА «Новости». По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство относится к уехавшим в начале спецоперации соотечественникам как к обманутым гражданам.

    «Как мы относимся как ведомство? Как к гражданам нашей страны, которые, одни – поддались панике, вторые – может быть, были, действительно, обмануты, заманены», – подчеркнула дипломат.

    Захарова также отметила, что среди желающих вернуться присутствуют нарушители российского законодательства. Разбираться с такими случаями предстоит правоохранительным органам.

    Говоря об осознавших свою ошибку эмигрантах, спикер напомнила притчу о блудном сыне. По ее словам, возвращение возможно только с покаянием и пониманием собственной неправоты.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил об уголовной ответственности для критиковавших спецоперацию эмигрантов.

    Телеведущий Михаил Шац (признан в России иноагентом) объяснил возвращение большинства релокантов трудностями за рубежом.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин рассказал о желании многих покинувших страну граждан приехать обратно.

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    9 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по использованию «Честного знака»

    Кремль: Путин проведет совещание с кабмином по использованию «Честного знака»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с правительством, на котором обсудят применение системы «Честный знак» для борьбы с теневой экономикой, сообщили в Кремле.

    Путин в четверг проведет совещание с правительством России по видеосвязи, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики.

    «10 сентября сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    На совещании ожидаются выступления заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, руководителя Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина, а также главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

    Ранее, в мае, президент России Владимир Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспотребнадзор с помощью этого механизма заблокировал продажу более 70 тыс. бутылок газировки из Армении. Позже глава государства отметил эффективность действий по обелению отечественной экономики.

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    9 сентября 2026, 22:33 • Новости дня
    На набережной в Сочи вспыхнул пожар из-за атаки безэкипажных катеров

    Человек пострадал в Сочи при атаке безэкипажных катеров

    Tекст: Катерина Туманова

    На набережной в Сочи вспыхнул пожар из-за атаки безэкипажных катеров, один человек пострадал, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

    «В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают оперативные и специальные службы», – сказано в Max-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот за неделю в начале сентября уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ. Обломки беспилотника подожгли лес в заповеднике на Кубани. СК возбудил дело после ударов ВСУ по гражданским объектам Кубани.


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    9 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Кровля и купол храма в Новороссийске пострадали при атаке украинских дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадал храм святителя Спиридона Тримифунтского, получивший повреждения кровли и куполов, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Украинские беспилотники атаковали храм святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске, передает ТАСС. В результате удара пострадала центральная часть здания. «Минувшей ночью беспилотники ВСУ нанесли удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне – храму святителя Спиридона Тримифунтского», – сообщил Кравченко.

    Мэр Новороссийска уточнил, что серьезные повреждения получили кровля и купола храма, а также частично нарушено остекление. При этом внутреннее убранство церкви практически не пострадало.

    Все иконы остались целы, а стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. Восстановительные работы в храме начнутся 10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотников власти Новороссийска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

    Мэр Андрей Кравченко объявил траур по погибшим жителям. Двумя днями ранее украинский дрон поджег купол храма Николая Чудотворца в Тамбовской области.

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