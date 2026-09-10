ВС России в Сумском районе отразили контратаку ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«В Сумском районе воины «Севера» продвинулись в районе Кияницы и отразили одну контратаку ВСУ силами 21-й омбр в районе Могрицы. В ходе отражения в плен взят один военнослужащий ВСУ», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

В Шосткинском районе штурм-группы «Северян» ведут стрелковые бои в районах Уланово и Толстодубово.

На Харьковском направлении идут ожесточенные бои на северо-востоке области, где «Северяне» уничтожают окруженные силы противника. На Липцовском направлении штурмовики продвинулись в районе Гоптовки на 300 м.

На Волчанском направлении идут стрелковые бои в районах Шевченково и Петропавловки, есть продвижение в районе Малой Волчьей. На Великобурлукском направлении идут бои в районе Ольховатки.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях). Один военнослужащий взят в плен», – указано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, что в Черниговской области появились «территории боевых действий». Военный эксперт Марочко сообщил, что российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска. CNN сообщил, что приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины.



