Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.2 комментария
«Северяне» в Сумском районе отразили контратаку ВСУ и взяли пленного
ВС России в Сумском районе отразили контратаку ВСУ
Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и расширили безопасную территорию, отразив в Сумском районе попытку контратаки ВСУ.
«В Сумском районе воины «Севера» продвинулись в районе Кияницы и отразили одну контратаку ВСУ силами 21-й омбр в районе Могрицы. В ходе отражения в плен взят один военнослужащий ВСУ», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
В Шосткинском районе штурм-группы «Северян» ведут стрелковые бои в районах Уланово и Толстодубово.
На Харьковском направлении идут ожесточенные бои на северо-востоке области, где «Северяне» уничтожают окруженные силы противника. На Липцовском направлении штурмовики продвинулись в районе Гоптовки на 300 м.
На Волчанском направлении идут стрелковые бои в районах Шевченково и Петропавловки, есть продвижение в районе Малой Волчьей. На Великобурлукском направлении идут бои в районе Ольховатки.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях). Один военнослужащий взят в плен», – указано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали, что в Черниговской области появились «территории боевых действий». Военный эксперт Марочко сообщил, что российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска. CNN сообщил, что приближение российских войск к Славянску и Краматорску гасит оптимизм Украины.