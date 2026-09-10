Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.2 комментария
Гидрометцентр сообщил о потеплении до 26 градусов в Москве
В четверг жителей Московского региона ожидает комфортная погода без осадков с повышением температуры воздуха до 27 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Днем в столице установится небольшая облачность, дождей не предвидится, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
Столбики термометров в городе покажут от 24 до 26 градусов тепла.
Скорость южного ветра составит от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу температура в Москве может опуститься до 12 градусов.
На территории Подмосковья в четверг воздух прогреется от 22 до 27 градусов. Предстоящей ночью в области возможно похолодание до 10 градусов тепла.
Предыдущая ночь в Москве стала самой холодной за всю текущую осень.