Гидрометцентр сообщил о потеплении до 26 градусов в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Днем в столице установится небольшая облачность, дождей не предвидится, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Столбики термометров в городе покажут от 24 до 26 градусов тепла.

Скорость южного ветра составит от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу температура в Москве может опуститься до 12 градусов.

На территории Подмосковья в четверг воздух прогреется от 22 до 27 градусов. Предстоящей ночью в области возможно похолодание до 10 градусов тепла.

Предыдущая ночь в Москве стала самой холодной за всю текущую осень.