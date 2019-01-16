Лавров ответил на вопрос о связи ареста Уилана с обменом на россиян

Арест Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже, не связан с предположениями об обмене на россиян, он был пойман с поличным, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что Уилан «был задержан в момент конкретного противозаконного действия в гостинице», передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что предположения о связи ареста Уилана «с желанием провести обмен (...) на кого-то из наших граждан» не соответствуют действительности.

«Мы никогда такими вещами не занимаемся, он (Уилан – прим. ВЗГЛЯД) был задержан с поличным», – сказал глава МИД.

Лавров сообщил также, что брат задержанного по обвинению в шпионаже в данный момент находится в России, он «ознакомлен с этой ситуацией, ознакомлен с условиями, в которых господин Уилан содержится», претензий к условиям содержания родственника не имеет.

Министр подтвердил, что в среду посол Ирландии посетит задержанного. До этого его уже посещал посол США Джон Хантсман.

Кроме того, посольство США направило запрос на очередное посещение Уилана. Запрос будет удовлетворен, передает ТАСС.

Касаясь реакции в мире на задержание Уилана, Лавров назвал «прискорбным» то, что уже звучат голоса о возможных санкциях против России.

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

10 января Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте Уилана. После МИД подтвердил, что предъявлено обвинение в шпионаже.

Отметим, что Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии.