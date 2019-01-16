Послу Ирландии согласовали посещение в СИЗО обвиняемого в шпионаже Уилана

Посол Ирландии первым встретится с фигурантом дела о шпионаже Полом Уиланом в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

Жеребенков сообщил, что в среду были перенесены следственные действия, так как МИД согласовал проход к Уилану посла Ирландии, передает РИА «Новости».

До этого МИД разрешил американскому послу посещение обвиняемого два раза в месяц.

По словам защитника, следственные действия были перенесены на четверг. При этом не уточняется, о каких именно действиях идет речь.

Напомним, Уилана задержали в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

10 января Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте Уилана. Позже МИД подтвердил, что предъявлено обвинение в шпионаже.

Сообщалось также, что Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии.