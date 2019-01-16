Лавров прокомментировал необходимость признания Токио итогов Второй мировой войны

Признание итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией не является предварительным условием или ультиматумом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

«Признание итогов Второй мировой войны в переговорах с Японией – это не ультиматум, это не предварительное условие, это неизбежный, неотъемлемый фактор современной международной системы. Япония при поддержке Советского Союза в 1956 году стала членом ООН, подписала и ратифицировала устав ООН, в котором есть статья 27, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр также заявил, что Москва ничего не требует от Токио в вопросе мирного договора, а призывает привести их действия в соответствие с уставом ООН. «Мы просто призываем привести практические действия японских соседей в соответствие с их обязательствами по уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и ряду других документов», – заявил Лавров.

Первый раунд переговоров Лаврова и его японского коллеги Таро Коно по мирному договору между Россией и Японией прошел 14 января в Москве. По их итогам Лавров заявил, что у Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по теме мирного договора.