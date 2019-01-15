Патрушев назвал политику прибалтийских стран апартеидом

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Литве, Латвии и Эстонии на государственный уровень возвели идеологию нетерпимости и этнической вражды, такую политику можно назвать апартеидом.

«Речь идет о фактическом возведении на государственный уровень идеологии нетерпимости и этнической вражды, которая в свою очередь является основой для роста ультраправых настроений и распространения неонацизма», – заявил он в интервью «Российской газете».

В пример он привел политику прибалтийских республик в отношении русскоязычного населения.

«Во многих аспектах ее можно с уверенностью называть апартеидом. Достаточно вспомнить о так называемых русскоязычных «негражданах», которые фактически вытеснены за пределы правового поля в Латвии и Эстонии», – отметил Патрушев.

Он рассказал, что с момента обретения независимости прибалтийские республики покинуло около 750-800 тыс. русскоязычных граждан.

Еще одним «позорным явлением» секретарь Совбеза назвал «открытую политику дискриминации русского языка».

«Во многих европейских государствах востребованность русского языка растет, причем не только среди учащихся, но и среди бизнесменов, желающих вести дела с нашей страной. Прибалтийские власти не желают этого понимать и пытаются не просто ущемить русский язык, но и поставить его вне закона», – заметил Патрушев.

Он назвал политиков, которые делают ставку на «популистские русофобские лозунги», недальновидными, так как «русский язык и русский мир» велик и могуч.

«Сегодня, когда инвестиционный и деловой потенциал нашей страны неуклонно растет, просто глупо не отдавать себе отчет в том, что будущее – за теми представителями бизнеса, которые не только считаются с российскими интересами, но и учат русский язык», – отметил Патрушев.

Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе с большей готовностью отстаивают права секс-меньшинств в Прибалтике, чем права русских.