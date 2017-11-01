Выяснилось, почему россияне потеряли сексуальное влечение к коллегам

«Потенциальные преступники видят, что это наказуемо, и проявляют меньшую активность», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, комментируя данные статистического опроса портала SuperJob, согласно которым количество домогательств на рабочих местах по сравнению с предыдущими годами снизилось более чем в два раза.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян: сталкивались ли они с харассментом. Большинство опрошенных – 89% – сказали, что никогда не сталкивались. Примерно 5% сообщили, что попадали в подобные ситуации, 6% на вопрос отвечать отказались. По данным составителей опроса, в 2008 году о сексуальных домогательствах заявляли 12% опрошенных, в 2014-м – 9%, а сегодня – 5% женщин.

Собеседник считает, что данные исследования указывают на то, что правоохранительные органы начали тщательнее отрабатывать подобные обращения, тема харассмента стала чаще выноситься в публичное пространство, что и отпугивает потенциальных преступников.

Ремесло отметил, что в мировых тенденциях тема домогательств на рабочем месте активно используется как инструмент для подсиживания политических противников.

«Учитываются даже те случаи, где неизвестно, было ли что-то на самом деле или нет, или было, но лет 30 тому назад», – пояснил эксперт.

Данные опроса, по мнению общественника, также свидетельствуют о том, что западные манипуляции не приживаются в России. «Это очень хорошо, потому что крайне не хотелось бы увидеть у нас повторение западной истории», – подчеркнул Ремесло.

По мнению эксперта, вопрос домогательств сложно урегулировать наказаниями и ограничительными мерами. «Это вопрос личных взаимоотношений между людьми, в нем нельзя перегибать палку ни в одну, ни в другую сторону. Многие люди общаются на работе, знакомятся, потом женятся и выходят замуж; нужно, чтобы все относились друг к другу по-человечески и понимали, что существуют определенные границы, которые переступать нельзя», – пояснил Ремесло.

За «пограничные случаи» «сразу бить по голове», по мнению эксперта, не стоит. «Нужно проводить разъяснительные работы, в том числе и с женщинами, потому что имеют место провокации. Разбирая подобные ситуации, надо смотреть на вещи очень трезво, не склоняясь ни на одну из сторон», – призвал собеседник.

Напомним, в ноябре прошлого года главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, обвиненный в домогательствах, объявил о своей отставке, решив, что так можно минимизировать репутационный ущерб для издания.

Волна заявлений о харассменте началась с Голливуда. Громкий скандал разразился в связи с именем американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах множество актрис. А голливудского актера Кевина Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах актеры Роберто Кавазос, Энтони Рэпп и еще девять человек.