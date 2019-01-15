Россияне рассказали о сексуальных домогательствах на работе

С сексуальными домогательствами на работе сталкивались только 5% россиян, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Большинство опрошенных – 89% – сказали, что никогда не сталкивались с харрасментом. Примерно 5% сообщили, что попадали в подобные ситуации, 6% отказались отвечать на вопрос, передает РИА «Новости».

Женщины чаще подвергаются сексуальным домогательствам на работе: в этом признались 8% опрошенных женщин и 3% мужчин.

«Публичное внимание к фактам харассмента, похоже, способствует снижению остроты проблемы. В 2008 году о сексуальных домогательствах говорили 12% опрошенных, в 2014 – 9%, сегодня – 5%. Женщин, ставших жертвами харассмента, 11 лет назад было 18%, в 2014 году – 11%, сегодня – 8%», – уточняют составители опроса.

В ходе опроса выяснилось, что чаще о сексуальных домогательствах на работе говорят россияне старше 45 лет. Таких оказалось 7%. Среди молодежи до 24 лет о харрасменте сказали 4%.



«В силу небольшого профессионального опыта молодежь о харассменте говорит реже, чем более зрелые респонденты. Однако в решении проблемы харассмента обнадеживает тот факт, что именно молодежь сталкивается с домогательствами все реже. За 11 лет число жертв харассмента снизилось в 2,5 раза среди опрошенных до 24 лет (с 10 до 4%) и в 2,6 раза среди респондентов в возрасте 25-34 лет (с 13 до 5%)», – говорится в материале к опросу.



Опрос проводился с 10 по 14 января 2019 года среди 3 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет в 441 населенных пунктах во всех федеральных округах.



Напомним, в ноябре прошлого года главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, обвиненный в домогательствах, объявил о своей отставке, решив, что так можно минимизировать репутационный ущерб для издания.

Отметим, что волна заявлений о харассменте началась с Голливуда. Громкий скандал разразился в связи с именем американского продюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах множество актрис. А голливудского актера Кевина Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах актеры Роберто Кавазос и Энтони Рэпп и еще девять человек.