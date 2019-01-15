Торгпред России рассказал об интересе Европы к водке

В Европе наблюдается подъем интереса к водке, сообщил торгпред России в Бельгии Анатолий Горшков.

По его словам, интерес сейчас «на подъеме», поэтому российская сторона хочет воспользоваться возможностью и «продвинуть новых российских производителей премиальных сортов водки на европейский рынок», передает РИА «Новости».

При этом рынок в самой Бельгии остается небольшим, но страна является логистическим пунктом входа в Европу, сказал Горшков.