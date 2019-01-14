Десятки швейцарских болельщиков остались в России после ЧМ без виз

Срок виз швейцарских болельщиков, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, истек 1 января, а страну они так и не покинули, сообщают СМИ.

Blick пишет, что 25 декабря в России оставался 81 швейцарец. Тогда их визы еще действовали. Но даже после того, как срок виз истек, не все швейцарские болельщики покинули Россию, передает RT.

Точное число тех, кто остается в России, установить не смогли, так как выдача паспортов болельщиков (FAN ID) осуществлялась не через посольство. FAN ID одновременно служили и визами.

Издание не исключает, что швейцарские болельщики «влюбились в русские красоты, утонули в потоках водки или затерялись в Сибири». Возможно, в стране задержались те, у кого есть русские корни.

Однако теперь оставшимся в России без действующих виз болельщикам грозят денежные штрафы, а также проблемы при выезде из страны и будущих приездах, подчеркивает издание.

Напомним, россияне считают ЧМ по футболу одним из самых масштабных событий 2018 года.