Россияне назвали события года

Россияне назвали самые масштабные события и самые крупные скандалы 2018 года, ответив на вопросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ провел опрос общественного мнения с целью изучить оценку россиянами событий уходящего года, передает ТАСС.

Топ рейтинга событий в масштабах страны возглавляет тема изменений в пенсионном законодательстве (24%). Часто упоминали ЧМ-2018 (13%) и открытие Керченского моста.

Наиболее значимыми событиями на мировой арене россияне считают ЧМ-2018 (12%), события в Сирии (9%) и открытие Керченского моста (6%).

Главным «скандалом» года, по мнению россиян, стал инцидент в Керченском проливе (10%). На втором месте – события на Украине (8%). Некоторые опрошенные вспомнили и о деле Скрипалей (7%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в декабре 2018 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. В нем участвовали россияне старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» провел похожее исследование. Выяснилось, что главными событиями 2018 года россияне считают чемпионат мира по футболу, выборы президента и открытие Крымского моста.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал событиями 2018 года ЧМ-2018 и президентские выборы.