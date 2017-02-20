Константинополь опубликовал текст украинского томоса

Константинопольский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии раскольнической церкви Украины.

Документ опубликован на официальном сайте патриархии.

«Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и поминать под именем «Святейшая церковь Украины», как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства», – говорится в тексте томоса, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что на томосе для так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) отсутствуют подписи почти половины иерархов Константинополя.