В Сети опубликовали видео выезда Boeing 737 за пределы ВПП в Шереметьево

Взгляд
14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 22:10  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
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Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
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Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          В Сети опубликовали видео выезда Boeing 737 за пределы ВПП в Шереметьево

          14 января 2019, 21:34

          Текст: Алексей Дегтярев

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          В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент выезда Boeing-737 чешской авиакомпании Smart Wings за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

          Видео было снято камерой наблюдения аэропорта, ролик опубликован в телеграм-канале «Следак шепнул».

           

          Самолет при взлете выехал за пределы ВПП, которая после этого была временно закрыта. Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме. Самолет направлялся в Прагу, на борту находились 47 человек.


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