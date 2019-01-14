В Сети опубликовали видео выезда Boeing 737 за пределы ВПП в Шереметьево

В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент выезда Boeing-737 чешской авиакомпании Smart Wings за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Видео было снято камерой наблюдения аэропорта, ролик опубликован в телеграм-канале «Следак шепнул».

Самолет при взлете выехал за пределы ВПП, которая после этого была временно закрыта. Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме. Самолет направлялся в Прагу, на борту находились 47 человек.