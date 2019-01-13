Шереметьево возобновил работу после инцидента с чешским самолетом

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) открыта в аэропорту Шереметьево после того, как завершились работы по эвакуации выкатившегося за ее пределы самолета чешской Smartwings, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт Шереметьево начал работу без ограничений», – передает РИА «Новости» сообщение аэропорта.

ВПП была закрыта после того, как Boeing-747, направлявшийся в Прагу, выехал за пределы полосы при взлете.

На борту самолета было 47 человек, никто не пострадал.