Самолет Москва – Прага выкатился со взлетной полосы в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing-737 Москва – Прага выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево при попытке взлететь, никто не пострадал, сообщил источник в экстренных службах.

«Лайнер Boeing-737 рейса Москва – Прага во время руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Шереметьево. Пострадавших и возгорания нет», – передает слова источника ТАСС.

На борту было 35 пассажиров и пять членов экипажа. Сейчас лайнер осматривается на предмет повреждений.

По данным «Интерфакса», самолет принадлежит чешской авиакомпании Smartwings. Он выкатился за пределы ВПП после 300 метров разбега перед взлетом. В итоге лайнер выкатился на 100 метров влево от полосы.