Эксперт: решение Координационного центра мусульман Северного Кавказа назревало

«Я считаю, что решение Координационного центра мусульман Северного Кавказа назревало. Ничего неожиданного для тех людей, которые следят за ситуацией в регионе, нет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артур Атаев, комментируя решение центра временно исключить из его состава муфтия Ингушетии Ису Хамхоева.

«Это раскол, непонимание между двумя позициями. Одна, которую не раз уже озвучивал руководитель КЦМСК Бердиев, другую, которая озвучивалась муфтием Хамхоевым», – сказал руководитель сектора кавказских исследований Российского института стратегических исследований Артур Атаев.

Атаев обращает также внимание на то, что в заявлении Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) участие в работе этой организации Хамхоева как муфтия Духовного центра мусульман Ингушетии приостановлено до тех пор, пока руководство этого центра не вернется в рамки шариатских норм поведения и адатов (обычаев) народов Северного Кавказа.

«То есть, по мнению муфтиев, со стороны Хамхоева были нарушены и адаты. Это позволяет говорить о том, что раскол больше, чем раскол, и это заявление больше, чем заявление в контексте прозвучавшей и получившей серьезную огласку в печатных СМИ позиции КЦМСК», – сказал он. Атаев отмечает, что в нынешних условиях уже не актуально создание согласительной комиссии между КЦМСК и Духовным центром мусульман республики Ингушения. «Это, к сожалению, факт, что позиции все больше расходятся. У муфтиев Северного Кавказа есть консолидированное мнение, и это о многом говорит. Фактически на стороне Хамхоева нет ни одного из духовных лидеров Северного Кавказа, это тоже один из моментов, на который я обратил внимание», - отметил политолог.

Как сообщил в понедельник «Интерфакс», Координационный центр мусульман Северного Кавказа по итогам внеочередного заседания совета принял решение вывести из своего состава главу муфтията Ингушетии Ису Хамхоева, пока тот не вернется в рамки шариатских норм.

Как уточнили в координационном центре, это решение принято в связи с продолжением попыток муфтия Хамхоева в угоду личным амбициям втянуть Духовный центр мусульман Ингушетии в противостояние руководству республики.

Как сообщала в декабре газета ВЗГЛЯД, КЦМСК призвал муфтия Ингушетии Ису Хамхоева и «шариатский суд» республики не ставить под вопрос соглашение о границе Ингушетии и Чечни, не обращаться к темам, относящимся «к исключительной компетенции Конституции и законодательства РФ»

6 декабря КС РФ признал соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней соответствующим Конституции России. В решении КЦМСК, как передает РИА Новости, отмечалось, что шариатский суд в Ингушетии может посреднически решать миром спорные житейские ситуации, а не вопросы регулирования административных границ между субъектами федерации.

Атаев отмечает, что сегодня по факту муфтии Северного Кавказа дорожат отношениями со светской властью, то есть существует некая синергия духовной и светской власти. «Ингушетия - единственный регион, где этого взаимодействия нет. В нынешних условиях необходимо посредничество», – говорит эксперт. Такое посредничество должно быть на федеральном уровне.

«На сегодняшний день очевидно, что Иса Хамхоев опирается на определенные силы и поддержку. Его поддерживает значительная часть имамов, это факт. Даже его противостояние с рядом имамов отошло на второй и даже на третий план. Думаю, нужно какое-то авторитетное влияние на этот процесс на федеральном уровне, чтобы муфтий не имел возможности с помощью религии влиять на политику», – говорит Атаев.

По его мнению, сейчас создается опасный прецедент, «когда духовная власть пытается с помощью своего авторитета лишить статуса руководителя субъекта. Я категорический противник, когда в качестве политического метода используются религиозные мотивы и методы».

«Со стороны духовных лидеров он лишился поддержки однозначно. Я думаю, что на следующее собрание КЦМСК, на следующий какой-либо исламский форум его уже не будут приглашать. Проблема в том, что он остался не один, – заключил Атаев. – Но его формат долго не просуществует. Потому что Ингушетия – не государство, это не субъект международного права, и рано или поздно рядовые члены уммы (общины) из-за того, что муфтий находится в некой религиозной опале, начнут испытывать неудобства. Это факт. Со временем люди раскола должны будут отойти на второй план».