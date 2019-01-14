При взрыве девятиэтажки в Шахтах пострадало соседнее здание

При взрыве газа в девятиэтажке в городе Шахты Ростовской области пострадала крыша соседнего пятиэтажного дома, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

«У (рядом стоящего) пятиэтажного здания повреждена кровля», – сказал он, передает ТАСС.

Отмечается, что пятиэтажное строение примыкает к пострадавшему дому.

У самого здания, где произошел взрыв, обнаружена трещина, добавил представитель штаба.

«После седьмого (этажа) трещины. На седьмом этаже (размер трещины составляет) до 5 мм, а восьмой, девятый этажи частично разрушены», – пояснил собеседник.

Утром 14 января квартире на девятом этаже дома в городе в Шахтах произошел взрыв газа. Обрушились два этажа, погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Спасены восемь человек. Возбуждено уголовное дело.