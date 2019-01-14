Бывшего челябинского сенатора избили в колонии

У челябинского экс-сенатора Константина Цыбко после избиения в колонии диагностировали разрыв кисты левой почки, сообщил его адвокат Анатолий Дмитриев.

По словам адвоката, видео с избиением было показано в Кирово-Чепецком райсуде, где рассматривалась жалоба Цыбко на обоснованность взысканий и выдворения его в штрафной изолятор. «Сегодня будем обращаться в генпрокуратуру и к омбудсмену Татьяне Москальковой по факту нанесения побоев, в квалификационную коллегию судей – об отказе судьи предоставить нам копию видео с инцидентом», – сказал Ura.ru адвокат.

По словам Дмитриева, 5 сентября сотрудник ФКУ ИК-11 Кировской области Сергей Шаклеин ударил Цыбко, тот согнулся и упал. Это происходило на глазах дежурного помощника начальника колонии. Экс-сенатор заявлял также о других издевательствах, и 6 сентября начал голодовку, продолжавшуюся 43 дня. Он похудел на 21 килограмм – до 59 килограммов.

Кроме того, у Цыбко еще во время нахождения в СИЗО диагностировали опухоль мозга, у него ухудшилось зрение, начались головокружения. Руководство колонии обвинило его в намеренном отказе от работы. Сам экс-сенатор уверяет, что готов трудиться с учетом его состояния здоровья.

В январе планируется поездка членов совета по правам человека при президенте России к Цыбко. Правозащитники также потребовали от силовиков разобраться с причинами сокрытия факта голодовки экс-сенатора и применения к нему дисциплинарных мер.

Напомним, в августе 2017 года Цыбко осудили на девять лет по делу о получении взятки на 27 млн рублей. В июне 2014 года Цыбко был лишен неприкосновенности, а позже приостановили и его членство в партии «Единая Россия».