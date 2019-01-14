На реконструкцию зданий Госдумы и Совфеда потратят более 7 млрд рублей

Масштабная реконструкция зданий Госдумы обойдется в более 4 млрд рублей, еще 2,85 млрд рублей будет выделено на строительство нового корпуса Совета федерации.

Согласно федеральной адресной инвестиционной программе, в 2019 году на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду будет потрачено 2,381 млрд рублей, а в 2020 году – еще 1 млрд рублей, тогда же стройка должна завершиться, пишет «Коммерсант». Еще около 1 млрд рублей в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника – палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента.

Также 2,85 млрд рублей будет вложено до конца 2021 года в строительство восьмиэтажного корпуса Совета федерации на Петровке с переходом в действующую резиденцию сенаторов на Большой Дмитровке. По данным ФАИП, в 2018 году на проектирование по объектам Госдумы и СФ ушло соответственно 57 млн и 60 млн рублей соответственно.

Стройки за счет федерального бюджета реализует управление делами президента, в ведении которого находятся здания этих органов власти.

Оба проекта стали следствием отказа властей от строительства парламентского центра, идея которого возникла в 1994 году после первых думских выборов. Госдума тогда заняла комплекс зданий Госплана, Совет федерации – здание Госстроя СССР. Переместить их в единый парламентский центр в Мневниках решили в 2014 году. Предполагалось, что центр построят с привлечением частных инвесторов, а занимаемые парламентом здания в центре Москвы будут проданы. Был объявлен закрытый конкурс на лучший проект, строительство должно было начаться в 2016 году и закончиться в 2019. Но ни один из проектов-победителей не был одобрен ни в Госдуме, ни в Совфед, а после выборов Госдумы седьмого созыва в конце 2016 года строить парламентский центр передумали.

Избранный тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в здании на Охотном Ряду освободилось много места после оптимизации аппарата, а бывший зампред комиссии по строительству парламентского центра депутат Госдумы Елена Панина объясняла, что строить здание парламента в изменившейся экономической ситуации было бы «просто неэтично».