Губернатор Ростовской области назвал причину ЧП в Шахтах

Причиной трагедии в жилом доме города Шахты Ростовской области «совершенно точно» стал взрыв бытового газа, заявил губернатор региона Василий Голубев.

В эфире телеканала «Россия 24» Голубев рассказал, что одна из жительниц дома почувствовала утечку газа, собиралась обратиться в соответствующие органы, но произошел взрыв, передает ТАСС.

Губернатор сообщил, что в настоящее время спасатели устанавливают местонахождение четырех человек, попавших в эпицентр взрыва газа.

Помощь пострадавшим при взрыве газа в доме в Шахтах будет оказана в полном объеме, семья погибшей получит 1 млн рублей, добавил Голубев.

По данным МЧС, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. Обрушились два этажа. Всего в доме 72 квартиры, эвакуированы 140 человек. В результате взрыва газа погибла женщина, судьба четырех человек, в том числе ребенка, остается неизвестной. Из-под завалов спасены восемь человек. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело.