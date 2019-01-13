На Украине заявили о готовности военного плана по возвращению Донбасса

Генштаб ВСУ имеет план по возвращению Донбасса, но пойдет на военный вариант только в крайнем случае, заявил ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан.

«Насколько мне известно, Генштаб ВСУ подготовил план по возвращению Донбасса под контроль Украины. В том числе рассматривается возможность проведения военной операции. Но в первую очередь Украина будет делать ставку на урегулирование ситуации дипломатическими путями. На военную операцию мы пойдем только в самом крайнем случае», – передает его слова «Апостроф».

Он не уточнил, в какой ситуации ВСУ могут перейти в наступление в Донбассе.

В мае 2018 года замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак рассказал о трех вариантах возвращения Донбасса, среди которых был «военный» сценарий.