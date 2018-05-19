На Украине назвали три варианта возвращения контроля над Донбассом

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал о трех вариантах, к которым может прибегнуть Киев для возвращения Донбасса.

По его словам, ради быстрого достижения мира, «можно сдаться». «Быстро распустить армию – и будет мир и покой, но ненадолго», – заявил Грымчак в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Военный сценарий он назвал «маловероятным по многим причинам». Третьим, и оптимальным для Киева, вариантом он назвал ввод миротворцев с последующей передачей региона под контроль Украины.

Ранее Грымчак рассказал, что Киев рассматривает три возможных способа решения конфликта на Юго-Востоке Украины, два из которых можно назвать «хорватскими».