Овечкину зашили рану на руке во время матча

Во время матча НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс» капитану столичной команды Александру Овечкину нанесли рану руки, которую зашили прямо во время матча, после чего он продолжил встречу.

В конце первого периода Овечкин получил открытый порез на руке, в результате он досрочно покинул скамейку запасных. Нападающему зашили рану, после чего он снова появился на льду, сообщает «Советский спорт».

В матче Овечкин сделал результативную передачу на Евгения Кузнецова, который сравнял счет в концовке третьего периода.

Однако в овертайме «Коламбус» вырвал победу. Шайбу забросил Артемий Панарин, сделав счет 2:1.